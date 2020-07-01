Молодежный Саммит Восточного партнерства пройдет в формате онлайн

2-3 июля впервые состоится виртуальный Саммит по вовлечению молодежи Восточного партнерства.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия более 400 активных молодежных лидеров и специалистов по работе с молодежью из региона Восточного партнерства получат уникальную возможность обсудить достижения и проблемы молодежи как между собой, так и с политиками из ЕС и стран Восточного партнерства.

"Расширение прав и возможностей молодежи из региона есть и будет приоритетной задачей для ЕС. Инвестиции в молодежь – это всегда лучшие инвестиции. Мы запустим новый курс для молодежи, в рамках которого мы будем сотрудничать с правительствами, чтобы обеспечить молодежь навыками, востребованными на рынке труда. Это сделает молодых людей конкурентоспособными на глобальном уровне, а также позволит им найти качественную работу в своем регионе", - прокомментировал предстоящий саммит Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели.

Саммит первый раз проводится онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Участие в мероприятии будет доступно для зарегистрированных участников. К участникам саммита c речью обратится член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели.

Участникам из Азербайджана, Армении, Грузии, Беларуси, Республики Молдова и Украины предложили поделиться своим опытом в области молодежной работы и молодежной политики и обсудить видение будущего Восточного партнерства. Результаты обсуждений и выводы будут включены в отчет и доведены до сведения вовлеченных сторон.

Двухдневная программа будет включать в себя панельные дискуссии, презентации, вебинары и параллельные групповые дискуссии. Выводы и результаты дискуссий будут использованы для создания новых возможностей для молодежи в странах Восточного партнерства.