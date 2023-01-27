Молодежная организация Движения неприсоединения осудила теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Молодежная организация Движения неприсоединения приняла заявление, в котором осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Молодежная организация Движения неприсоединения приняла заявление, в котором осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом Report сообщили в организации.

"27 января в посольстве Азербайджана в Иране был совершен теракт, в результате которого один человек был убит, двое ранены.

Мы решительно осуждаем данный теракт, выражаем соболезнования семье погибшего, азербайджанскому народу, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем привлечь к ответственности всех виновных в этом злодеянии", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.