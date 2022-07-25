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Председатель ГА ООН: Молодежь должна играть активную роль в решении глобальных проблем

Председатель ГА ООН: Молодежь должна играть активную роль в решении глобальных проблем В постпандемический период нужно обеспечить участие молодежи в построении устойчивого будущего.
Внешняя политика
25 июля 2022 г. 11:42
Председатель ГА ООН: Молодежь должна играть активную роль в решении глобальных проблем

В постпандемический период нужно обеспечить участие молодежи в построении устойчивого будущего.

Как передает Report, об этом председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил в видеообращении на проходящем в Баку Молодежном саммите Движения неприсоединения.

Он подчеркнул, что молодежь должна играть активную роль в решении глобальных проблем, от пандемии COVID-19 до изменения климата.

Президент ГА ООН отметил, что молодежь вносит важный вклад в развитие глобальной устойчивости: "Движение неприсоединения предлагает платформу для участия и культурного обмена для молодежи со всего мира".

А. Шахид подчеркнул, что глобальные платформы, в том числе ООН, должны предоставлять возможности для молодежи.

Председатель ГА ООН поблагодарил Азербайджан за проведение подобного мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке BMT BA Prezidenti: "Gənclər qlobal problemlərin həllində fəal rol oynamalıdırlar”

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