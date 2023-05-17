Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом

“В рамках программы ЕС European Peace Facility мы получили серьезную помощь для повышения оборонного потенциала, лучшего мониторинга нашего воздушного пространства. Это помощь на сумму около 40 млн евро".
Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.
По его словам, парламент играет очень серьезную роль при обсуждении бюджета:
"Мы удвоили объем ресурсов для армии в бюджете на 2023 год. Это был первый подобный случай за 30-летнюю историю нашей независимости. К сожалению, наши предшественники не уделяли этому вопросу должного внимания. 1,7 млн молдавских леев будут направлены на укрепление нашей обороноспособности, улучшение жизни военнослужащих. В нашем арсенале советская, устаревшая техника. Меняем ее на новую".
По словам Игоря Гросу, военная техника меняется на новые:
"Мы закупили за рубежом боевые бронированные машины ”Пиранья", которые заменят старую советскую технику. Также закуплены системы мониторинга, радары и т. д.", - добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.