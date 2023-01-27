Молдова осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Молдовы в Twitter.
"Республика Молдова решительно осуждает сегодняшнее вооруженное нападение на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране, в результате которого был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника", - говорится в публикации.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.