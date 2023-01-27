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Молдова осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Молдова осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране Молдова осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 16:06
Молдова осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Молдова осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Молдовы в Twitter.

"Республика Молдова решительно осуждает сегодняшнее вооруженное нападение на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране, в результате которого был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника", - говорится в публикации.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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