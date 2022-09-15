Молдова назначит нового посла в Азербайджан

Молдова в скором времени назначит нового посла в Азербайджан.

Молдова в скором времени назначит нового посла в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, им может стать Александр Есауленко.

В настоящее время А. Есауленко является послом по особым поручениям министерства иностранных дел и европейской интеграции, а ранее был директором Службы информации и безопасности Молдовы.

Его кандидатуру уже одобрила парламентская комиссия.

Согласно положениям Закона о дипломатической службе, предложения о назначении на должность посла вносятся в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции после согласования с парламентской Комиссией по внешней политике и европейской интеграции.