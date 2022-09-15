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Молдова назначит нового посла в Азербайджан

Молдова назначит нового посла в Азербайджан Молдова в скором времени назначит нового посла в Азербайджан.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 11:39
Молдова назначит нового посла в Азербайджан

Молдова в скором времени назначит нового посла в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, им может стать Александр Есауленко.

В настоящее время А. Есауленко является послом по особым поручениям министерства иностранных дел и европейской интеграции, а ранее был директором Службы информации и безопасности Молдовы.

Его кандидатуру уже одобрила парламентская комиссия.

Согласно положениям Закона о дипломатической службе, предложения о назначении на должность посла вносятся в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции после согласования с парламентской Комиссией по внешней политике и европейской интеграции.

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Версия на английском языке Moldova to appoint new ambassador to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Moldova Azərbaycana yeni səfir təyin edəcək

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