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Молдова может отменить необходимость получения разрешения на работу для граждан Азербайджана

Молдова может отменить необходимость получения разрешения на работу для граждан Азербайджана Молдова может отменить необходимость получения разрешения на работу в стране для граждан Азербайджана.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 16:11
Молдова может отменить необходимость получения разрешения на работу для граждан Азербайджана

Молдова может отменить необходимость получения разрешения на работу в стране для граждан Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

С такой инициативой выступил вице-премьер Молдовы Дмитрий Алайба. Аналогичное решение также может быть принято по отношению к гражданам Украины, Грузии, Армении.

По его словам, инвесторов в экономику отпугивает отсутствие нужного количества рабочей силы.

Также в список Алайбы попали страны ЕС, США, Норвегия, Великобритания, Япония и Балканские страны.

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Версия на английском языке Moldova may abolish need to obtain work permit for Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке Moldova Azərbaycan vətəndaşları üçün iş icazəsini ləğv edə bilər

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