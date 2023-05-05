Молдова может отменить необходимость получения разрешения на работу для граждан Азербайджана

Молдова может отменить необходимость получения разрешения на работу в стране для граждан Азербайджана.

Молдова может отменить необходимость получения разрешения на работу в стране для граждан Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

С такой инициативой выступил вице-премьер Молдовы Дмитрий Алайба. Аналогичное решение также может быть принято по отношению к гражданам Украины, Грузии, Армении.

По его словам, инвесторов в экономику отпугивает отсутствие нужного количества рабочей силы.

Также в список Алайбы попали страны ЕС, США, Норвегия, Великобритания, Япония и Балканские страны.