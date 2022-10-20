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Молдавскому министру сообщили об освобожденных от оккупации территориях

Молдавскому министру сообщили об освобожденных от оккупации территориях 20 октября председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал гостя о положении освобожденных от оккупации территорий на встрече с делегацией во главе с министром труда и социальной защиты населения Республи
Внешняя политика
20 октября 2022 г. 22:24
Молдавскому министру сообщили об освобожденных от оккупации территориях

20 октября председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал гостя о положении освобожденных от оккупации территорий на встрече с делегацией во главе с министром труда и социальной защиты населения Республики Молдовы Марчелом Спатаром, который находится с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Гости также были проинформированы о текущей ситуации на освобожденных от оккупации территориях, осуществляемых мерах безопасности, восстановительных и строительных работах, подготовке к возвращению вынужденных переселенцев.

М.Спатар поблагодарил за теплый прием. Он подчеркнул, что его визит направлен на дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, а также рассказал о проблеме беженцев, с которой столкнулась Молдова в связи с кризисной ситуацией в регионе, и сказал, что обмен опытом в ее решении является полезным.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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