Молдавский политик: "Достижения Фонда Гейдара Алиева беспрецедентны"

Достижения Фонда Гейдара Алиева и личная роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в жизни современного Азербайджана беспрецедентны

"Достижения Фонда Гейдара Алиева и личная роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в жизни современного Азербайджана беспрецедентны".

Как передает Report, об этом заявил почетный президент Демократической партии Молдовы и ее основатель, руководитель парламентской фракции ДПМ, бывший спикер парламента республики Дмитрий Дьяков.

Он отметил, что за последние десятилетия он несколько раз в составе международных и двусторонних делегаций от Республики Молдова, а также побывал в Азербайджане с личным визитом , и масштаб преобразований в стране его поистине впечатляет:

"И это касается не только преобразившейся столицы города Баку, но и инфраструктуры страны повсеместно. Достаточно лишь сказать, что облик современной столицы сегодня олицетворяет достижения и высокие результаты, которых достигла страна под руководством основополагающего руководителя Гейдара Алиева и нынешнего Президента Ильхама Алиева.

10 мая в день рождения выдающегося государственного деятеля Азербайджана, Гейдара Алиева, свою годовщину также празднует структура, созданная в его память – Фонд Гейдара Алиева", - подчеркнул Дмитрий Дьяков.

По его словам, можно с уверенностью сказать, что за истекшие 17 лет Фонд стал поистине масштабной общественной организацией, которая играет важную роль в общественно-политической жизни страны, а также снискал заслуженное международное признание.

"Несомненно, что уровень и международное признание, которого достиг Фонд на сегодняшний день, в том числе личная заслуга Президента Фонда, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой. Гуманизм и милосердие, высокий профессионализм, целеустремленность, большой организаторский талант и управленческий опыт снискали ей большое уважение как в Азербайджане, так и за рубежом.

Являясь надежным соратником Президента Ильхама Алиева, Мехрибан Алиева вносит беспрецедентно большой вклад в процветание и развитие страны. Неслучайно, что ее деятельность отмечена высокими государственными и международными наградами", - заявил экс-спикер парламента и почетный президент Демпартии Молдовы.

Он указал на то, что деятельность Фонда Гейдара Алиева охватывает все сферы общественной жизнедеятельности – Фондом реализуется широкомасштабные проекты в области здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, экологии, а также решение социальных проблем, в том числе оказание помощи гражданам, нуждающимся в особой заботе и опеке, благотворительные инициативы и многое другое. Фонд особое внимание уделяет пропаганде и популяризации культурного наследия азербайджанского народа, а также проводит большую работу по донесению и увековечиванию исторических фактов о ключевых событиях в истории Азербайджана до мировой общественности.

Дмитрий Дьяков упомянул широкомасштабную кампанию, инициированную Фондом в 2008 году - "Справедливость Ходжалы" - которая охватывает десятки стран и призвана добиться мирового признания и политико-правовой оценки Ходжалинского геноцида.

"Кроме этого, на сегодняшний день Фондом реализованы десятки международных проектов, которые также определяют двусторонние культурно-гуманитарные связи между Азербайджаном и дружественными странами. В Баку мне рассказывали, что в рамках программы Фонда "Поддержка образованию" были реконструированы и капитально отремонтированы несколько школ в Грузии, Египте, Румынии, России, Пакистане и Голландии.

В разных странах мира на средства Фонда реставрируются архитектурные памятники, исторические здания и музеи. Среди них – реконструкция собора в Страсбурге и некоторых объектов в Версале, реставрации катакомб Святых Марчелло и Пьеро в Ватикане и многое другое. На стадии завершения находится и проект Фонда в Молдове. В городе Чадыр-Лунга, АТО Гагаузии, Фондом строится центр культуры и образования. Уверен, что данный проект станет важной составляющей гуманитарных отношений между Молдовой и Азербайджаном", - заявил Дмитрий Дьяков.

Он напомнил, что в прошлом году Азербайджан восстановил историческую справедливость, восстановив территориальную целостность страны.

"Мне сообщают что государством сегодня проводится масштабная работа по реабилитации освобожденных территорий, в том числе реставрации разрушенных азербайджанских святынь, культурных памятников и архитектурных зданий. И здесь роль Фонда Гейдара Алиева во главе с Мехрибан Алиевой незаменима.

Уверен, что благодаря ее творческому таланту, присущему ей утонченному вкусу и чувству стиля, совсем скоро памятники культуры Азербайджана в Карабахе обретут вторую жизнь. О Фонде Гейдара Алиева и его руководителе Мехрибан Алиевой можно говорить много, достижения Фонда и личная роль Мехрибан Алиевой в жизни современного Азербайджана беспрецедентна. Можно с уверенностью сказать, что какие бы олимпы покорял и в будущем Фонд Гейдара Алиева, главный олимп Мехрибан Алиевой уже покорен – большая всенародная любовь и уважение к ней ее соотечественников", - подчеркнул в заключение руководитель парламентской фракции Демократической партии Молдовы и почетный президент ДПМ, бывший спикер парламента РМ.