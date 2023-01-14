Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война

В действительности, в Молдове идет гибридная война.

В действительности, в Молдове идет гибридная война.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат молдавского парламента Виталий Жакот.

Он отметил, что война в соседней Украине влияет на все процессы, происходящие в Молдове: "Это проявляется в экономике (рост инфляции, нарушение всех цепочек поставок), энергетическом кризисе и нестабильности в обществе".

Депутат подчеркнул, что на самом деле в Молдове идет гибридная война: “Правда, риск быть вовлеченным в прямой конфликт в последнее время значительно снизился. Но этот риск не устранен полностью, и нельзя исключить, что события будут развиваться в этом направлении. Наличие в Молдове непризнанной структуры, находящейся под контролем агрессора (сепаратистского Приднестровья), и наличие здесь его вооруженных формирований вызывает беспокойство".

Жакот добавил, что Россия постоянно пытается обострить политическую ситуацию в Молдове через подконтрольные ей политические партии: "Но правительство Молдовы полно решимости выйти из нынешней сложной ситуации, и международные партнеры оказывают в этом необходимую помощь".