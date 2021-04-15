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Молдавские исследователи заинтересовались историей Азербайджана 

Молдавские исследователи заинтересовались историей Азербайджана  Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов провел онлайн-встречу с президентом Академии наук Молдовы Ионом Тигиняну.
Внешняя политика
15 апреля 2021 г. 15:52
Молдавские исследователи заинтересовались историей Азербайджана 

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов провел онлайн-встречу с президентом Академии наук Молдовы Ионом Тигиняну.

Как сообщили Report в посольстве, на встрече участвовали вице-президент Академии наук Виктор Морару, заместитель заведующего отделом социальных наук, экономики, гуманитарных и художественных вопросов, профессор Аурелиан Дениле, директор Института истории, профессор Жорж Кожокару, заведующий отделом академического управления и внешних связей, доктор наук Тудор Браниште.

И.Тигиняну обстоятельно рассказал о деятельности Академии в период пандемии, отметив, что, несмотря на трудности, вызванные коронавирусной инфекцией, сотрудничество с различными странами продолжается.

Г.Османов, в свою очередь, поведал о двусторонних связях, отметив значимость соглашения между Национальной академией наук Азербайджана и Академией наук Молдовы.

Подчеркнув важность дальнейшего развития сотрудничества, посол отметил значимость проведения исследований в свете общности истории. Г.Османов выступил с инициативой подписания соглашения о сотрудничестве между институтами истории при академиях наук обеих стран.

Директор Института истории Ж.Кожокару поддержал инициативу заключения соглашения о сотрудничестве с азербайджанскими коллегами, выразив уверенность в том, что изучение исторического прошлого Азербайджана будет представлять особый интерес для молдавских исследователей.

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Версия на английском языке ФотоMoldovan researchers to study history of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоMoldova tədqiqatçıları Azərbaycan tarixi ilə maraqlanırlar

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