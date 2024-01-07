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Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах

Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах Решение Госдепа США о включении Азербайджана в watchlist (список наблюдения) на объявление страной с ущемляемыми религиозными свободами было сделано для того, чтобы заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих президентских выборах.
Внешняя политика
7 января 2024 г. 16:04
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах

Решение Госдепа США о включении Азербайджана в watchlist [список, требующий особого внимания] стран, в которых могут допускаться нарушения религиозных свобод, можно объяснить только желанием заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих президентских выборах.

Об этом Report заявил доктор философии по политическим наукам, эксперт по межнациональным религиозным отношениям Моисей Беккер.

"Надо понимать, что самое большое количество выборщиков дает штат Калифорния, где проживает самая большая армянская община в США, которая насчитывает от полутора до двух миллионов человек. Причем, эта община достаточно состоятельна и влиятельна", - сказал он.

По словам политолога, сейчас идет борьба за каждый голос, за каждого избирателя, потому включение Азербайджана в этот список является политической игрой.

"Если говорить об условиях жизни религиозных общин на территории Азербайджана, а именно еврейской общины, то мы никогда не испытывали никаких ограничений в этом отношении. Даже во времена советской власти еврейская община Азербайджана пользовалась достаточной свободой. Стоить напомнить, что в 1972 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева была построена мацепекарня, которая выпекала мацу для всех евреев Азербайджана", - подчеркнул Беккер.

Политолог отметил, что ежегодно президент Ильхам Алиев подписывает распоряжение о выделении достаточно крупных средств для всех основных религиозных общин.

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Версия на азербайджанском языке Moisey Bekker: “ABŞ Dövlət Departamenti seçkilərdə erməni lobbisinin dəstəyini qazanmağa çalışır”
Версия на английском языке Moses Becker: US State Department seeks to enlist support of Armenian lobby in upcoming elections

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