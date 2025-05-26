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Мохаммед Бин Абд Раббо Аль-Ями: ОИС придает особое значение борьбе с исламофобией

Мохаммед Бин Абд Раббо Аль-Ями: ОИС придает особое значение борьбе с исламофобией СМИ играют ключевую роль в распространении исламофобии и разжигании ненависти к мусульманам.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 15:42
Мохаммед Бин Абд Раббо Аль-Ями: ОИС придает особое значение борьбе с исламофобией

СМИ играют ключевую роль в распространении исламофобии и разжигании ненависти к мусульманам.

Как сообщает Report, об этом говорилось в обращении генерального директора Союза информационных агентств ОИС (Union of OIC News Agencies - UNA) Мохаммеда Бин Абд Раббо Аль-Ями на панельной дискуссии в рамках международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

В обращении подчеркивается, что исламофобия и разжигание ненависти в отношении мусульман все чаще проявляются в онлайн-пространстве и социальных сетях, где часто отсутствует должный контроль за содержанием.

По его словам, Организация исламского сотрудничества (ОИС) придает особое значение борьбе с таким опасным явлением как исламофобия. Гендиректор UNA отметил роль СМИ в формировании общественного мнения, указав, что в ряде случаев журналисты и информационные платформы сами становятся источником дезинформации и предвзятости, способствуя укоренению стереотипов о мусульманах.

"Медиа и исламофобия, к сожалению, часто идут рука об руку. Мы сталкиваемся с тем, что журналисты не только не борются с предрассудками, но и сами участвуют в распространении дезинформации. В качестве примера хотелось бы привести Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность. В то время как многие западные СМИ это описывали как агрессия Азербайджана против Армении”, - заявил Аль-Ями.

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Версия на английском языке Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami: OIC attaches particular importance to combating Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd bin Əbd Rabbo əl-Yami: İƏT islamofobiya ilə mübarizəyə xüsusi əhəmiyyət verir

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