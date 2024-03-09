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Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии

Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии Азербайджан стоит в первых рядах стран, затрагивающих проблему исламофобии.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 12:29
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии

Азербайджан находится в первых рядах стран, занимающихся проблемой исламофобии и борющихся с ней.

Об этом Report заявил глава и основатель некоммерческой организации, работающей с мозговыми центрами и гражданским обществом DEVE initiative Мохаммад С. Альзуби (Mohammad S. Alzou’bi).

Он выразил надежду, что благодаря усилиям, которые Азербайджан вкладывает, мир увидит всеобъемлющий проект и новую стратегию борьбы с исламофобией.

"Исламофобия - это явление, которое разрушает структуру сообществ не только в западных странах, это распространяется и на другие, соседние с ними страны", - сказал он.

По его словам, работа Азербайджана в этом направлении заслуживает большого уважения. И не только за усилия по преодолению исламофобии, но и за организацию таких мероприятий, как нынешняя международная конференция, "поскольку собрать множество экспертов со всего мира для решения данной проблемы – трудоемкая задача".

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Версия на английском языке Mohammad S. Alzou’bi: Azerbaijan seriously addressing Islamophobia problem
Версия на азербайджанском языке Mohammed Alzubi: Azərbaycan islamofobiya problemi ilə ciddi məşğul olur

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