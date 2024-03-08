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Мохаммад Башар Арафат: Бакинская конференция по борьбе с исламофобией затрагивает важные вопросы

Мохаммад Башар Арафат: Бакинская конференция по борьбе с исламофобией затрагивает важные вопросы Для решения проблем с исламофобией нужны не только обсуждения, но и специальные обучающие тренинги.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 16:24
Мохаммад Башар Арафат: Бакинская конференция по борьбе с исламофобией затрагивает важные вопросы

Для решения проблем с исламофобией нужны не только обсуждения, но и специальные обучающие тренинги.

Об этом Report сказал основатель и президент американского фонда цивилизационного обмена и сотрудничества Мохаммад Башар Арафат (Mohamad Bashar Arafat).

Он отметил, что проходящая сегодня в Баку конференция важна, поскольку другие мусульманские страны не проводят подобные мероприятия, затрагивающие тему исламофобии: "Эта конференция выдвигает на первый план важный вопрос, который нельзя игнорировать".

"Тема борьбы с исламофобией актуальна в Америке, Европе, Африке - во всем мире", - заявил Мохаммад Башар Арафат, отметив необходимость реализации проектов по борьбе с исламофобией и в социальных сетях.

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Версия на английском языке Mohamad Bashar Arafat: Baku conference on tackling Islamophobia highlights important issues
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Bəşər Ərəfat: İslamofobiya ilə mübarizə üzrə Bakı konfransında mühüm məsələlərə toxunulur

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