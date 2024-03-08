Мохаммад Башар Арафат: Бакинская конференция по борьбе с исламофобией затрагивает важные вопросы

Для решения проблем с исламофобией нужны не только обсуждения, но и специальные обучающие тренинги.
Об этом Report сказал основатель и президент американского фонда цивилизационного обмена и сотрудничества Мохаммад Башар Арафат (Mohamad Bashar Arafat).
Он отметил, что проходящая сегодня в Баку конференция важна, поскольку другие мусульманские страны не проводят подобные мероприятия, затрагивающие тему исламофобии: "Эта конференция выдвигает на первый план важный вопрос, который нельзя игнорировать".
"Тема борьбы с исламофобией актуальна в Америке, Европе, Африке - во всем мире", - заявил Мохаммад Башар Арафат, отметив необходимость реализации проектов по борьбе с исламофобией и в социальных сетях.