Мохамед Монжуа: Франция не считается с позицией народов на колонизированных ею территориях

Франция не считается с позицией народов, проживающих на колонизированных ею территориях.

Франция не считается с позицией народов, проживающих на колонизированных ею территориях.

Как сообщает Report, об этом член Демократического фронта Союза Коморских островов Мохамед Монжуа заявил на организованной Бакинской инициативной группой конференции на тему оккупации Францией острова Майотта Союза Коморских островов.

Он напомнил о резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в связи с оккупацией Майотты Францией.

"С 1976 года Майотта стала темой обсуждения на пленарных заседаниях Генассамблеи ООН. Поскольку колониальная политика Франции противоречит международному праву. Франция применила силу против маленькой страны", - сказал он.

Монжуа поблагодарил Азербайджан за поддержку коренного населения Майотты.