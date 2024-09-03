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Мохамед Монжуа: Франция не считается с позицией народов на колонизированных ею территориях

Мохамед Монжуа: Франция не считается с позицией народов на колонизированных ею территориях Франция не считается с позицией народов, проживающих на колонизированных ею территориях.
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 13:13
Мохамед Монжуа: Франция не считается с позицией народов на колонизированных ею территориях

Франция не считается с позицией народов, проживающих на колонизированных ею территориях.

Как сообщает Report, об этом член Демократического фронта Союза Коморских островов Мохамед Монжуа заявил на организованной Бакинской инициативной группой конференции на тему оккупации Францией острова Майотта Союза Коморских островов.

Он напомнил о резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в связи с оккупацией Майотты Францией.

"С 1976 года Майотта стала темой обсуждения на пленарных заседаниях Генассамблеи ООН. Поскольку колониальная политика Франции противоречит международному праву. Франция применила силу против маленькой страны", - сказал он.

Монжуа поблагодарил Азербайджан за поддержку коренного населения Майотты.

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Версия на английском языке France ignores opinions of people in its colonized territories
Версия на азербайджанском языке Mohamed Monjuan: Fransa müstəmləkəyə çevirdiyi ərazilərdə xalqların fikirlərini nəzərə almır

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