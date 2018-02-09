Могерини: Надеюсь, что переговоры по новому соглашению Азербайджан-ЕС скоро завершатся

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Я надеюсь, что скоро переговоры по новому соглашению Азербайджан-ЕС завершатся, сделав наше сотрудничество более релевантными к настоящему времени и вызовам, с которыми мы сталкиваемся".

Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции с главой МИД Азербайджаном Эльмаром Мамедъяровым по итогам 15-го заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан в Брюсселе.

Могерини отметила, что Азербайджан диверсифицирует свою экономику, и ЕС надеется на вступление Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По словам Верховного представителя ЕС, запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) стал шагом вперед в развитии транспортной сети, связывающей Европу, Турцию, Грузию, Азербайджан и Центральную Азию.