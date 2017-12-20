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    Могерини: Мы добились хороших результатов в переговорах о новом соглашении с Азербайджаном

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Мы добились хороших результатов в переговорах о новом соглашении между ЕС и Азербайджаном". 

    Как сообщает Report, об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини.

    Ее слова приводятся в опубликованном сегодня Европейской службой внешних действий и Европейской комиссией совместном докладе по Азербайджану.

    "Вместе мы будем искать больше возможностей для молодежи, чтобы они могли встречаться  и путешествовать, возможности для роста бизнеса, защиты прав человека и содействовать энергетическим отношениям, принося реальные выгоды нашим гражданам", - отметила Могерини. 

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