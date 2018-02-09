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    Могерини: ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

    Азербайджан - важный партнер для Европейского союза

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/  Азербайджан  - важный партнер для Европейского союза, и ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини  на пресс-конференции с главой МИД Азербайджаном Эльмаром Мамедъяровым по итогам 15-го заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан в Брюсселе.

    Она отметила , что в ходе заседания были обсуждены  все основные  аспекты двухстороннего сотрудничества ЕС и Азербайджана, в том числе ход переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, энергетическое сотрудничество, торговлю и др. 

    "Южный газовый  коридор - это лишь один из примеров нашего сотрудничества в сфере энергетики", - отметила Могерини. 

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