Могерини: ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан - важный партнер для Европейского союза, и ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции с главой МИД Азербайджаном Эльмаром Мамедъяровым по итогам 15-го заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан в Брюсселе.

Она отметила , что в ходе заседания были обсуждены все основные аспекты двухстороннего сотрудничества ЕС и Азербайджана, в том числе ход переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, энергетическое сотрудничество, торговлю и др.

"Южный газовый коридор - это лишь один из примеров нашего сотрудничества в сфере энергетики", - отметила Могерини.