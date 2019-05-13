Могерини: ЕС относится с уважением ко всем странам-участницам Восточного партнерства

Европейский союз уважает и осуществляет сотрудничество с каждой из стран- участниц программы Восточное партнерство.

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.

"Каждый партнер-участник Восточного партнерства уважаем нами вне зависимости от того, заключено ли с ним соглашение об ассоциации. Как было упомянуто, с тремя странами соглашение об ассоциации было заключено, еще с тремя - нет. Мы осуществляем сотрудничество, хотя подход и устремления каждой из стран-участниц могут быть различны" ,- отметила Могерини.

Верховный представитель ЕС напомнила, что программа отмечает свое 10-летие, поэтому состоявшаяся сегодня в Брюсселе встреча глав МИД стран ЕС и стран-участниц Восточного партнерства призвана "подчеркнуть все положительные достижения".