Могерини: ЕС будет более ориентирован на потребности граждан с новой архитектурой Восточного партнерства

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ ЕС будет вести себя более практично, будет более ориентированным на потребности своих граждан с новой архитектурой Восточного партнерства.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини во время запуска новой архитектуры Восточного партнерства в Брюсселе.

По ее словам, саммит "Восточного партнерства" в прошлом году привел партнерство к новому уровню амбиций с 20 практическими целями, которые должны быть выполнены к 2020 году.

"Я уверена, что вместе мы сможем реализовать огромный потенциал Восточного партнерства", - добавила Ф.Могерини.

Отметим, что запуск новой организационной структуры Восточного партнерства состоялся 12 марта в Брюсселе в присутствии высокопоставленных должностных лиц из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и стран-членов ЕС.

Новая структура институционального сотрудничества между странами Восточного партнерства и государствами-членами ЕС более компактна и направлена прежде всего на эффективную реализацию реформ, которые приносят реальные результаты гражданам.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.