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Моди созвал экстренное заседание правительства на фоне эскалации с Пакистаном

Моди созвал экстренное заседание правительства на фоне эскалации с Пакистаном Моди созвал экстренное заседание правительства на фоне эскалации с Пакистаном
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 12:46
Моди созвал экстренное заседание правительства на фоне эскалации с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проводит экстренное совещание с членами правительства в Нью-Дели.

Как передает Report, об этом сообщает канцелярия индийского правительства.

В частности в заседании участвуют министр внутренних дел Амит Шах, министр обороны Раджнат Сингх и советник Моди по национальной безопасности Аджит Довал.

Напомним, Нарендра Моди не делал публичных заявлений с начала авиаударов по соседнему Пакистану. Ранее сегодня Моди отменил все предстоящие зарубежные визиты. 

В эти же часы премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводит экстренное заседание Комитета нацбезопасности. 

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере 26 человек.

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Версия на английском языке Indian prime minister chairs high-level meeting after strikes on Pakistan
Версия на азербайджанском языке Modi hökumətin təcili iclasını çağırıb

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