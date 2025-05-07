Моди созвал экстренное заседание правительства на фоне эскалации с Пакистаном

Моди созвал экстренное заседание правительства на фоне эскалации с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проводит экстренное совещание с членами правительства в Нью-Дели.

Как передает Report, об этом сообщает канцелярия индийского правительства.

В частности в заседании участвуют министр внутренних дел Амит Шах, министр обороны Раджнат Сингх и советник Моди по национальной безопасности Аджит Довал.

Напомним, Нарендра Моди не делал публичных заявлений с начала авиаударов по соседнему Пакистану. Ранее сегодня Моди отменил все предстоящие зарубежные визиты.

В эти же часы премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводит экстренное заседание Комитета нацбезопасности.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере 26 человек.