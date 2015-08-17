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    Модель толерантности Азербайджана обсуждена в Лос-Анджелесе

    Раввин назвал Азербайджан светом, озаряющим мрак

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В синагоге "Valley Outreach", являющейся одним из престижных религиозных центров еврейской общины Лос-Анджелеса, состоялось презентация по Азербайджану. Об этом Report сообщили в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

    На презентации участвовали более 500 членов синагоги. На мероприятии выступил генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев. 

    Руководитель синагоги раввин Рон Ли Паз открыв мероприятие вступительной речью,подчеркнул, что приглашение генконсула Азербайджана не является случайным. Он сообщил, что во времена роста  религиозной нетерпимости и насилия в отношении различных культур во многих регионах мира, включая Ближний Восток, Азербайджан своими древними традициями толерантности и практикой светской государственности является примерной моделью для народов мира. Он назвал Азербайджан "светом, озаряющим мрак".

    Генеральный консул Насими Агаев проинформировав о политически-географическом месторасположении Азербайджана, рассказал о путях развития и модернизации страны после распада Советского Союза. Дипломат отметил, что азербайджанский народ в 1918 году основал первую в исламском мире демократическую республику и занял достойное место в прогрессивной истории народов мира. Н.Агаев подчеркнул, что в Азербайджане со времен древних государств взаимоотношения между этническими и религиозными общинами, между мусульманами, христианами и евреями строились на основе сильной толерантности и взаимного доверия. Он заявил, что при всесторонней поддержке и повышенного внимания руководства Азербайджана сегодня данная традиция толерантности и взаимного доверия достигла самого высокого уровня развития. 

    Дипломат в своем выступлении подробно рассказал участникам мероприятия о политике этнической чистки и оккупации, осуществляемой Арменией против Азербайджана. 

    Н.Агаев также подчеркнул важную роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. 

    Далее генеральный консул ответил на интересующие участников вопросы. 

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