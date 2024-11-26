Модель "ASAN xidmət" будут внедрять в странах-членах ООН

Азербайджанская модель предоставления государственных услуг "ASAN xidmət" будет продвигаться в странах-членах ООН на четырех континентах.

Азербайджанская модель предоставления государственных услуг "ASAN xidmət" будет продвигаться в странах-членах ООН на четырех континентах.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям ("ASAN xidmət").

Правительство Азербайджана и ООН подписали Соглашение о вкладе. Документ подписали председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехтиев и заместитель генсека ООН Ли Цзюньхуа.

Соглашение предусматривает применение инноваций и развитие потенциала в соответствующей сфере для оказания государственных услуг в странах-членах ООН на основе модели "ASAN xidmət".

Подписание соглашения свидетельствует, что ООН оценивает концепцию "ASAN xidmət", ставшую международным брендом Азербайджана, как лучшую модель предоставления госуслуг.

На основе опыта "ASAN xidmət" в странах будут организованы тренинги для госслужащих по передовому управлению и оказанию госуслуг. Также будут подготовлены учебные пособия и организованы межконтинентальные международные мероприятия.