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МО Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января

МО Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.
Внешняя политика
20 января 2024 г. 12:29
МО Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января

Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в соцсети "X".

"С почтением чтим память наших азербайджанских братьев, погибших в результате кровавых январский событий 1990 года. Мы и впредь будем солидарны с азербайджанскими братьями, как "одна нация, два государства", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Turkish National Defense Ministry offers condolences to Azerbaijan over January 20 tragedy
Версия на азербайджанском языке Türkiyə MN 20 Yanvar faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycana başsağlığı verib

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