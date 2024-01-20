МО Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января

Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.

Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в соцсети "X".

"С почтением чтим память наших азербайджанских братьев, погибших в результате кровавых январский событий 1990 года. Мы и впредь будем солидарны с азербайджанскими братьями, как "одна нация, два государства", - говорится в публикации.