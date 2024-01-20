МО Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января
МО Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 ЯнваряМинистерство национальной обороны Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.
Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в соцсети "X".
"С почтением чтим память наших азербайджанских братьев, погибших в результате кровавых январский событий 1990 года. Мы и впредь будем солидарны с азербайджанскими братьями, как "одна нация, два государства", - говорится в публикации.
20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan’da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. “Tek millet, iki devlet” olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. #KanlıYanvar#MillîSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/uo3LTmXkTP