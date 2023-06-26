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МО Турции: Мы всегда будем одним кулаком, одним сердцем с ВС Азербайджана

МО Турции: Мы всегда будем одним кулаком, одним сердцем с ВС Азербайджана "Мы всегда будем одним кулаком, одним сердцем с Вооруженными силами Азербайджана".
Внешняя политика
26 июня 2023 г. 11:30
МО Турции: Мы всегда будем одним кулаком, одним сердцем с ВС Азербайджана

"Мы всегда будем одним кулаком, одним сердцем с Вооруженными силами Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Министерство обороны Турции поздравило Азербайджан с 26 июня - Днем Вооруженных Сил нашей страны:

"С 105-м годом вооруженных сил Азербайджана".

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Версия на английском языке Turkish MoD congratulates Azerbaijan on Day of Armed Forces
Версия на азербайджанском языке Türkiyə MN: "Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə tək yumruq, tək ürək olmağa davam edəcəyik"

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