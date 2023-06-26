МО Турции: Мы всегда будем одним кулаком, одним сердцем с ВС Азербайджана

"Мы всегда будем одним кулаком, одним сердцем с Вооруженными силами Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в Twitter.
Министерство обороны Турции поздравило Азербайджан с 26 июня - Днем Вооруженных Сил нашей страны:
"С 105-м годом вооруженных сил Азербайджана".
#Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 105’inci Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakârca görev yapan güçlü Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile tek yumruk, tek yürek olmaya devam edeceğiz!#TekMilletİkiDevletpic.twitter.com/fs83RGEeGj