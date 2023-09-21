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МО Турции: Карабах - это территория Азербайджана, иной статус неприемлем

МО Турции: Карабах - это территория Азербайджана, иной статус неприемлем Карабах - это территория Азербайджана, иной статус кроме этого неприемлем.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 13:43
МО Турции: Карабах - это территория Азербайджана, иной статус неприемлем

Карабах - это территория Азербайджана, иной статус кроме этого неприемлем.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

В заявлении говорится, что Азербайджан сам провел локальные антитеррористические мероприятия: "Мы и впредь будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе. Карабах - это территория Азербайджана. Никакой статус кроме этого неприемлем. Мы держим в центре внимания последнюю ситуацию в регионе".

Также было отмечено, что Вооруженные силы Турции не участвовали в проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятиях.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə MN: “Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, başqa hansısa status qəbuledilməzdir"

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