МО Турции: Ходжалинский геноцид - черное пятно истории

Ходжалинский геноцид - черное пятно истории.

Ходжалинский геноцид - черное пятно истории.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"Пусть успокоит Аллах души наших соотечественников, которые 31 год назад были безжалостно убиты в Ходжалы. Мы разделяем горе наших азербайджанских братьев", - говорится в сообщении.

