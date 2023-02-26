МО Турции: Ходжалинский геноцид - черное пятно истории

Ходжалинский геноцид - черное пятно истории.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
"Пусть успокоит Аллах души наших соотечественников, которые 31 год назад были безжалостно убиты в Ходжалы. Мы разделяем горе наших азербайджанских братьев", - говорится в сообщении.
Tarihin Kara Lekesi;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
#HocalıKatliamı…
31 yıl önce Hocalı’da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz.
pic.twitter.com/C1zxC4wLw9 February 26, 2023