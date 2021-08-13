О нас
Report Georgia
Аудио новости

МО: Позиции на Кельбаджарском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу

МО: Позиции на Кельбаджарском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу Позиции на Кельбаджарском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу.
Внешняя политика
13 августа 2021 г. 21:53
МО: Позиции на Кельбаджарском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу

Позиции на Кельбаджарском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

13 августа с 16:25 до 20:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Ашагы Загалы и Заркенд Басаркечярского района, а также Гейсу Чемберекского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису и Юхары Айрым Кяльбаджарского района, Галакенд Гедабекского района.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mövqelərimiz atəşə tutulub

Самое важное

В Азербайджане предлагают лишить дипломов врачей, выдавших поддельные паспорта COVID-19
В Азербайджане предлагают лишить дипломов врачей, выдавших поддельные паспорта COVID-19
13 августа 2021 г. 16:08
Танковые подразделения армии Азербайджана приступили к интенсивным занятиям по боеподготовке
ВидеоТанковые подразделения армии Азербайджана приступили к интенсивным занятиям по боеподготовке
13 августа 2021 г. 14:06
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
13 августа 2021 г. 12:24
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
13 августа 2021 г. 12:07
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
13 августа 2021 г. 11:26
Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
ФотоСилы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
12 августа 2021 г. 17:33
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов
Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов
12 августа 2021 г. 17:14
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
12 августа 2021 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi