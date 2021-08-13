МО: Позиции на Кельбаджарском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу

Позиции на Кельбаджарском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу.

Позиции на Кельбаджарском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

13 августа с 16:25 до 20:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Ашагы Загалы и Заркенд Басаркечярского района, а также Гейсу Чемберекского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису и Юхары Айрым Кяльбаджарского района, Галакенд Гедабекского района.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.