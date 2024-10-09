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Многосторонние политические консультации ОТГ прошли в Анкаре

Многосторонние политические консультации ОТГ прошли в Анкаре В столице Турции Анкаре прошли многосторонние политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
9 октября 2024 г. 21:07
Многосторонние политические консультации ОТГ прошли в Анкаре

В столице Турции Анкаре прошли многосторонние политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, делегацию Азербайджана на многосторонних политических консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

В ходе политических консультаций обсуждались существующие перспективы и будущие планы укрепления сотрудничества в рамках ОТГ в политической, экономической, торговой, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других сферах, а также вопросы, вытекающие из организации Бишкекского саммита Организации.

Особо отмечено, что политические консультации совпали с 15-летием создания ОТГ, учрежденной Нахчыванским соглашением. По этому случаю заместитель министра Эльнур Мамедов вручил генеральному секретарю Организации Кубанычбеку Омуралиеву специальный памятный подарок, посвященный 15-летию исторического Нахчыванского соглашения.

Было отмечено удовлетворение развитием сотрудничества и укреплением связей в различных сферах в тюркском мире в рамках Организации за последние 15 лет, а также важность продолжения усилий в этом направлении с использованием существующих возможностей.

Было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение дальнейшему развитию Организации, объединяющей тюркский мир, выступает с рядом инициатив в этом направлении, а также важность неформального саммита, проведенного в этом году в городе Шуше, и принятия Карабахской декларации.

Э.Мамедов подробно проинформировал о подготовительной работе Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, нынешнем состоянии усилий нашей страны по восстановлению и миру.

В рамках многосторонних политических консультаций главы делегаций также встретились с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

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