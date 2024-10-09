Многосторонние политические консультации ОТГ прошли в Анкаре

В столице Турции Анкаре прошли многосторонние политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

В столице Турции Анкаре прошли многосторонние политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report , делегацию Азербайджана на многосторонних политических консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

В ходе политических консультаций обсуждались существующие перспективы и будущие планы укрепления сотрудничества в рамках ОТГ в политической, экономической, торговой, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других сферах, а также вопросы, вытекающие из организации Бишкекского саммита Организации.

Особо отмечено, что политические консультации совпали с 15-летием создания ОТГ, учрежденной Нахчыванским соглашением. По этому случаю заместитель министра Эльнур Мамедов вручил генеральному секретарю Организации Кубанычбеку Омуралиеву специальный памятный подарок, посвященный 15-летию исторического Нахчыванского соглашения.

Было отмечено удовлетворение развитием сотрудничества и укреплением связей в различных сферах в тюркском мире в рамках Организации за последние 15 лет, а также важность продолжения усилий в этом направлении с использованием существующих возможностей.

Было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение дальнейшему развитию Организации, объединяющей тюркский мир, выступает с рядом инициатив в этом направлении, а также важность неформального саммита, проведенного в этом году в городе Шуше, и принятия Карабахской декларации.

Э.Мамедов подробно проинформировал о подготовительной работе Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, нынешнем состоянии усилий нашей страны по восстановлению и миру.

В рамках многосторонних политических консультаций главы делегаций также встретились с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.