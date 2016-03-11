Младен Иванич: Многие страны сегодня сталкиваются с некоторыми важными вызовами

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Многие страны сегодня сталкиваются с некоторыми важными вызовами, одним из которых является миграция".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил экс-председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, участвовавший на IV Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, миграцию вызывают две причины - война и политика руководителей тех или иных стран. При этом он отметил, что в обществах стран, в которые направляются потоки мигрантов, присутствует чувство страха перед теми, кто приезжает из другой страны.

По его словам, подобные потоки мигрантов были и раньше, но нынешний миграционный кризис, связанный с войной в Сирии, намного масштабней, чем раньше: "Люди боятся экстремизма, террористов. Вот в чем проблема. Я надеюсь, что Европа найдет решение проблемы. Нужно установить доверие между людьми".

В этом плане М.Иванич отметил важность Глобального форума для поиска решения этого вопроса: "Здесь участвуют как нынешние, так и бывшие главы государств и правительств, что важно, чтобы поделиться мнениями по этому вопросу".

М.Иванич также затронул вопрос по поводу возможности урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По его словам, для этого необходим единый подход всех членов ООН: "Вот это и отсутствует в вашем случае, в случае Украины, то же самое было и на начальных этапах истории Боснии и Герцеговины".