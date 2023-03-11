Экс-президент: Многие Балканские страны видят свое будущее в составе ЕС

Вхождение Балканских стран в состав ЕС предоставит общую площадку для обсуждений всем странам региона.

Вхождение Балканских стран в состав ЕС предоставит общую площадку для обсуждений всем странам региона.

Как сообщает Report, об этом заявила экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, выступая на панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что многие страны региона видят свое будущее в составе ЕС.

"Я всегда поддерживала вхождение соседних стран в состав ЕС и НАТО", - сказала она, отметив, что весь регион обладает огромным потенциалом.

По словам Грабар-Китарович, если ЕС хочет стать глобальным элементом, он должен включить в свой состав Западные Балканы.

"Времена изменились, война в Украине подорвала всю безопасность ЕС", - заявила экс-президент.