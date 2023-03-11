О нас

Экс-президент: Многие Балканские страны видят свое будущее в составе ЕС

Экс-президент: Многие Балканские страны видят свое будущее в составе ЕС Вхождение Балканских стран в состав ЕС предоставит общую площадку для обсуждений всем странам региона.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 09:39
Экс-президент: Многие Балканские страны видят свое будущее в составе ЕС

Вхождение Балканских стран в состав ЕС предоставит общую площадку для обсуждений всем странам региона.

Как сообщает Report, об этом заявила экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, выступая на панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что многие страны региона видят свое будущее в составе ЕС.

"Я всегда поддерживала вхождение соседних стран в состав ЕС и НАТО", - сказала она, отметив, что весь регион обладает огромным потенциалом.

По словам Грабар-Китарович, если ЕС хочет стать глобальным элементом, он должен включить в свой состав Западные Балканы.

"Времена изменились, война в Украине подорвала всю безопасность ЕС", - заявила экс-президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın sabiq Prezidenti: “Bir çox Balkan ölkələri gələcəklərini Aİ-nin tərkibində görür”

Самое важное

Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
10 марта 2023 г. 19:17
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
10 марта 2023 г. 12:15
Началась регистрация на Бакинский марафон 2023
Началась регистрация на "Бакинский марафон 2023"
10 марта 2023 г. 11:21
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
9 марта 2023 г. 14:10
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi