ММ направил заявление международным парламентским организациям в связи с Днем Победы

Милли Меджлис направил заявление парламентам зарубежных стран и международным парламентским организациям в связи с пятой годовщиной Дня Победы - 8 Ноября.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

В заявлении подчеркивается, что Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года является почетным и судьбоносным событием нашей национальной истории, и что Победа, одержанная на поле боя, была также подтверждена на политико-дипломатическом уровне.

В заявлении отмечается, что подписание в августе этого года в Вашингтоне Совместного заявления президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента Соединенных Штатов Америки, а также парафирование мирного соглашения между двумя странами положило конец периоду конфликта и открыло путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе.

В документе также подчеркивается, что Милли Меджлис, отмечая историческое значение Победы во Второй Карабахской войне, еще раз выражает приверженность укреплению независимости, территориальной целостности и суверенитета государства и поддерживает усилия президента Азербайджана, направленные на создание атмосферы мира и сотрудничества в регионе.