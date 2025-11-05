Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ММ направил заявление международным парламентским организациям в связи с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 10:49
    ММ направил заявление международным парламентским организациям в связи с Днем Победы

    Милли Меджлис направил заявление парламентам зарубежных стран и международным парламентским организациям в связи с пятой годовщиной Дня Победы - 8 Ноября.

    Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

    В заявлении подчеркивается, что Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года является почетным и судьбоносным событием нашей национальной истории, и что Победа, одержанная на поле боя, была также подтверждена на политико-дипломатическом уровне.

    В заявлении отмечается, что подписание в августе этого года в Вашингтоне Совместного заявления президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента Соединенных Штатов Америки, а также парафирование мирного соглашения между двумя странами положило конец периоду конфликта и открыло путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе.

    В документе также подчеркивается, что Милли Меджлис, отмечая историческое значение Победы во Второй Карабахской войне, еще раз выражает приверженность укреплению независимости, территориальной целостности и суверенитета государства и поддерживает усилия президента Азербайджана, направленные на создание атмосферы мира и сотрудничества в регионе.

    Милли Меджлис День Победы заявление
    Лента новостей