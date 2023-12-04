МККК: За последние три года в Азербайджане произошло 85 минных инцидентов

По оценкам Бардинского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК), в период с 2020 по 2023 год произошло 85 минных инцидентов, в результате которых 49 человек погибли, 79 получили ранения.

По оценкам Бардинского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК), в период с 2020 по 2023 год произошло 85 минных инцидентов, в результате которых 49 человек погибли, 79 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник по вопросам гуманитарной обороны представительства МККК в Азербайджане Кенуль Гаджиева в ходе выступления на круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

По ее словам, в результате минных инцидентов пострадали 26 водителей, кроме того, на минах в основном подрываются лица, занимающиеся животноводством.