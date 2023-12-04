МККК выразил готовность оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы

Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы.

Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы.

Как сообщает Report, об этом сказала глава представительства МККК в Азербайджане Драгана Кожич на организованном в Баку круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

Представитель МККК отметила важность оказания помощи пострадавшим от взрыва мин гражданам.

"Комитет в свою очередь готов оказать поддержку аппарату омбудсмена. Наша цель – обсудить существующие пробелы и устранить их", - сказала Кожич.