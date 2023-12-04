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МККК выразил готовность оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы

МККК выразил готовность оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 10:04
МККК выразил готовность оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы

Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы.

Как сообщает Report, об этом сказала глава представительства МККК в Азербайджане Драгана Кожич на организованном в Баку круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

Представитель МККК отметила важность оказания помощи пострадавшим от взрыва мин гражданам.

"Комитет в свою очередь готов оказать поддержку аппарату омбудсмена. Наша цель – обсудить существующие пробелы и устранить их", - сказала Кожич.

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Версия на английском языке ICRC announces its readiness to support Azerbaijan in solving landmine problem
Версия на азербайджанском языке BQXK mina probleminin həllində Azərbaycana dəstək verməyə hazır olduğunu açıqlayıb

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