МККК признал незаконные перевозки по Лачынской дороге, контракты с 4 водителями расторгнуты

Международный комитет Красного Креста (МККК) признал незаконные перевозки по Лачныской дороге.

Международный комитет Красного Креста (МККК) признал незаконные перевозки по Лачыской дороге.

Как сообщили Report в Бакинском представительстве МККК, организация осведомлена о проведении незадекларированных товаров и не поддерживает такую деятельность.

Было отмечено, что ни в одном транспортном средстве, принадлежащем МККК, не было обнаружено подобных товаров: “Все гуманитарные грузы проверяются таможенными органами Азербайджана. Но, к сожалению, водители четырех арендованных транспортных средств, на которых была временно нанесена эмблема МККК, без нашего ведома пытались перевозить коммерческие грузы на своих автомобилях. Эти лица не были сотрудниками МККК, и служебные договора с ними были немедленно расторгнуты”.

В представительстве утверждается, что работа МККК носит исключительно гуманитарный характер: “Гуманитарная деятельность всегда осуществляется по соглашению сторон и положительно влияет на жизнь тысяч людей”.