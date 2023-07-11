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МККК признал незаконные перевозки по Лачынской дороге, контракты с 4 водителями расторгнуты

МККК признал незаконные перевозки по Лачынской дороге, контракты с 4 водителями расторгнуты Международный комитет Красного Креста (МККК) признал незаконные перевозки по Лачныской дороге.
Внешняя политика
11 июля 2023 г. 15:54
МККК признал незаконные перевозки по Лачынской дороге, контракты с 4 водителями расторгнуты

Международный комитет Красного Креста (МККК) признал незаконные перевозки по Лачыской дороге.

Как сообщили Report в Бакинском представительстве МККК, организация осведомлена о проведении незадекларированных товаров и не поддерживает такую деятельность.

Было отмечено, что ни в одном транспортном средстве, принадлежащем МККК, не было обнаружено подобных товаров: “Все гуманитарные грузы проверяются таможенными органами Азербайджана. Но, к сожалению, водители четырех арендованных транспортных средств, на которых была временно нанесена эмблема МККК, без нашего ведома пытались перевозить коммерческие грузы на своих автомобилях. Эти лица не были сотрудниками МККК, и служебные договора с ними были немедленно расторгнуты”.

В представительстве утверждается, что работа МККК носит исключительно гуманитарный характер: “Гуманитарная деятельность всегда осуществляется по соглашению сторон и положительно влияет на жизнь тысяч людей”.

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Версия на английском языке ICRC admits transport of unauthorized goods across Lachin corridor, terminates contracts with four drivers 
Версия на азербайджанском языке BQXK Laçın yolu ilə qanunsuz daşınmaları etiraf edib, 4 sürücü ilə müqaviləyə xitam verilib

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