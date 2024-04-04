МККК: Жители Азербайджана по-прежнему становятся жертвами взрывоопасных боеприпасов

После окончания активных боевых действий прошло уже много времени, однако до сих пор люди в Азербайджане становятся жертвами взрывоопасных боеприпасов.

После окончания активных боевых действий прошло уже много времени, однако до сих пор жители Азербайджана становятся жертвами взрывоопасных боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Международным комитетом Красного Креста по случаю 4 апреля - Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

По информации МККК, с начала реализации программы по борьбе с минной угрозой 36 тыс. человек (13 тыс. в 2023 году) были проинформированы об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы являются одними из самых опасных и трагических последствий конфликтов, поскольку они влияют на жизнь людей даже спустя долгое время после окончания боевых действий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что помимо повышения осведомленности, МККК активно сотрудничает и оказывает поддержку национальным органам по противоминной деятельности, таким как Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), путем проведения тренингов по оказанию первой медицинской помощи при травмах от разрыва боеприпасов.