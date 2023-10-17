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МККК: Большая часть останков пропавших без вести лиц находится на освобожденных территориях

МККК: Большая часть останков пропавших без вести лиц находится на освобожденных территориях Мы считаем, что 75% останков пропавших без вести лиц находятся на освобожденных территориях.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 12:16
МККК: Большая часть останков пропавших без вести лиц находится на освобожденных территориях

Мы считаем, что 75% останков пропавших без вести лиц находится на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом руководитель программы по пропавшим без вести лицам Международного комитета Красного Креста (МККК) Самир Гаджимуставич заявил на брифинге для представителей СМИ.

По его словам, соответствующие структуры были проинформированы о местах захоронения по архивным данным: "Всего определено 400 возможных мест захоронений, 23 из них были классифицированы как высокой точности, 64 - средней и 320 - низкой точности".

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Версия на английском языке ICRC: 75% of remains of missing persons are in liberated areas
Версия на азербайджанском языке BQXK: "İtkin düşmüş şəxslərin meyit qalıqlarının 75 %-i azad olunan ərazilərdədir"

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