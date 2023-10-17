МККК: Большая часть останков пропавших без вести лиц находится на освобожденных территориях

Мы считаем, что 75% останков пропавших без вести лиц находятся на освобожденных территориях.

Мы считаем, что 75% останков пропавших без вести лиц находится на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом руководитель программы по пропавшим без вести лицам Международного комитета Красного Креста (МККК) Самир Гаджимуставич заявил на брифинге для представителей СМИ.

По его словам, соответствующие структуры были проинформированы о местах захоронения по архивным данным: "Всего определено 400 возможных мест захоронений, 23 из них были классифицированы как высокой точности, 64 - средней и 320 - низкой точности".