МК: Гейдар Алиев – легенда Азербайджана

Общенациональный лидер Гейдар Алиев возглавив Азербайджан в 1969 году сделал ее индустриально-аграрной и развил многие отрасли промышленности.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, возглавив Азербайджан в 1969 году и получив аграрно-индустриальную страну, развил многие отрасли промышленности и превратил ее в индустриально-аграрную.

Как передает Report со ссылкой на "Московский Комсомолец" , об этом сказал политолог Фуад Ахундов.

"Его правление страной началось еще в советский период. Он очень много сделал для Советского Азербайджана: проводил инвестиции, привозил лучшие технологии, даже западные, что было тогда в диковинку. Знаменитый завод кондиционеров в Баку, многие предприятия химической промышленности, связанные с переработкой нефти, – результат его работы. Республика развивалась и гремела на весь Советский Союз. Когда он возглавил страну в 93-м году, когда его просил народ, то начал вести политику в новых условиях. Он прекратил гражданскую войну, войну с Арменией, у которой были территориальные претензии", - сказал он.

Он также отметил, что по мнению многих высокопоставленных людей в Москве, если бы на пост президента СССР был выбран не Горбачев, а Гейдар Алиев, то он бы не дал развалиться Советскому Союзу.