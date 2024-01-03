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Миссию от СНГ на выборах президента Азербайджана возглавит Сергей Лебедев

Миссию от СНГ на выборах президента Азербайджана возглавит Сергей Лебедев Миссию наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на внеочередных выборах президента Азербайджана возглавит Генеральный секретарь Сергей Лебедев.
Внешняя политика
3 января 2024 г. 13:54
Миссию от СНГ на выборах президента Азербайджана возглавит Сергей Лебедев

Миссию наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на внеочередных выборах президента Азербайджана возглавит генеральный секретарь Сергей Лебедев.

Как сообщает Report со ссылкой на исполнительный комитет, его кандидатура согласована решением Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах содружества.

Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению правительства Азербайджана. Исполнительный комитет СНГ разослал приглашения в страны содружества с просьбой направить кандидатуры своих представителей в состав миссии.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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