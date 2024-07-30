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Миссию от СНГ на внеочередных выборах в ММ Азербайджана возглавит Леонид Анфимов

Миссию от СНГ на внеочередных выборах в ММ Азербайджана возглавит Леонид Анфимов Первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов возглавит миссию наблюдателей от Содружества на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут 1 сентября.
Внешняя политика
30 июля 2024 г. 13:51
Миссию от СНГ на внеочередных выборах в ММ Азербайджана возглавит Леонид Анфимов

Первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов возглавит миссию наблюдателей от Содружества на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут 1 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Кандидатура Анфимова согласована решением Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ, заседание которого прошло во вторник, отметили в Исполкоме.

"Работа Миссии наблюдателей от СНГ будет строиться на принципах открытости, нейтральности и невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства", - отметили в Исполкоме.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərdə MDB missiyasına Leonid Anfimov rəhbərlik edəcək

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