Миссию от СНГ на внеочередных выборах в ММ Азербайджана возглавит Леонид Анфимов

Первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов возглавит миссию наблюдателей от Содружества на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут 1 сентября.

Первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов возглавит миссию наблюдателей от Содружества на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут 1 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Кандидатура Анфимова согласована решением Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ, заседание которого прошло во вторник, отметили в Исполкоме.

"Работа Миссии наблюдателей от СНГ будет строиться на принципах открытости, нейтральности и невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства", - отметили в Исполкоме.