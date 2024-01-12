Миссию от МПА СНГ на выборах президента Азербайджана возглавит Жакип Асанов

Миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане будет возглавлять заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.

Миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане будет возглавлять заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе секретариата Совета МПА СНГ.

Кандидатуру Жакипа Асанова выдвинул сенат парламента Казахстана.

"В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов и должностных лиц стран-участниц МПА СНГ, а также экспертов Международного института мониторинга развития демократии. Международные наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге внеочередных президентских выборов по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой", - говорится в сообщении.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.