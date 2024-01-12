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Миссию от МПА СНГ на выборах президента Азербайджана возглавит Жакип Асанов

Миссию от МПА СНГ на выборах президента Азербайджана возглавит Жакип Асанов Миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане будет возглавлять заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.
Внешняя политика
12 января 2024 г. 14:45
Миссию от МПА СНГ на выборах президента Азербайджана возглавит Жакип Асанов

Миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане будет возглавлять заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе секретариата Совета МПА СНГ.

Кандидатуру Жакипа Асанова выдвинул сенат парламента Казахстана.

"В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов и должностных лиц стран-участниц МПА СНГ, а также экспертов Международного института мониторинга развития демократии. Международные наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге внеочередных президентских выборов по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой", - говорится в сообщении.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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Версия на английском языке Zhakip Asanov to lead IPA CIS mission at presidential elections in Azerbaijan

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