О нас

Миссия СНГ будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане

Миссия СНГ будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане Исполком СНГ уже получил письменное приглашение наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.
Внешняя политика
13 декабря 2023 г. 12:17
Миссия СНГ будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане

Исполком СНГ уже получил письменное приглашение наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля следующего года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев.

По его словам миссия наблюдателей от СНГ будет работать на президентских выборах в Азербайджане и России, а также на парламентских выборах в Беларуси.

"Следующий год - год выборов в ведущих государствах нашего содружества... Письменное приглашение мы получили только от Азербайджана, они первыми проводят выборы", - сказал Лебедев.

Потом парламентские выборы в Беларуси (25 февраля), затем президентские выборы в России (17 марта). От Беларуси и России получены устные приглашения.

Напомним, что на заседании ЦИК Азербайджана, состоявшемся 8 декабря, было принято решение о назначении выборов на 7 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MDB missiyası Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə edəcək

Другие новости из категории

Община Западного Азербайджана призвала ЕС прекратить попытки помешать установлению мира в регионе
Община Западного Азербайджана призвала ЕС прекратить попытки помешать установлению мира в регионе
13 декабря 2023 г. 12:00
Послы Британии и США обсудили разминирование освобожденных территорий Азербайджана
Послы Британии и США обсудили разминирование освобожденных территорий Азербайджана
13 декабря 2023 г. 11:48
Азербайджан призвал международное сообщество оказать поддержку в определении судьбы пропавших без вести
ФотоАзербайджан призвал международное сообщество оказать поддержку в определении судьбы пропавших без вести
13 декабря 2023 г. 11:01
В постоянном представительстве при ООН почтили память Гейдара Алиева
В постоянном представительстве при ООН почтили память Гейдара Алиева
13 декабря 2023 г. 01:31
Посол Ирана обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с координатором ООН в Азербайджане
Посол Ирана обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с координатором ООН в Азербайджане
12 декабря 2023 г. 23:33
В парламенте Великобритании выразили поддержку совместному заявлению Азербайджана и Армении
В парламенте Великобритании выразили поддержку совместному заявлению Азербайджана и Армении
12 декабря 2023 г. 23:03
В марокканской газете опубликована статья, посвященная дню памяти Гейдара Алиева
В марокканской газете опубликована статья, посвященная дню памяти Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 21:35
МИД РФ: Есть шансы подписания мирного договора до конца года
МИД РФ: Есть шансы подписания мирного договора до конца года
12 декабря 2023 г. 21:24
МИД РФ не стал комментировать возможность встречи глав РФ, Азербайджана и Армении
МИД РФ не стал комментировать возможность встречи глав РФ, Азербайджана и Армении
12 декабря 2023 г. 21:14
Галузин: Политика ЕС на Южном Кавказе направлена лишь на вытеснение РФ из региона
Галузин: Политика ЕС на Южном Кавказе направлена лишь на вытеснение РФ из региона
12 декабря 2023 г. 21:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi