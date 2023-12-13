Миссия СНГ будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане

Исполком СНГ уже получил письменное приглашение наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Исполком СНГ уже получил письменное приглашение наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля следующего года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев.

По его словам миссия наблюдателей от СНГ будет работать на президентских выборах в Азербайджане и России, а также на парламентских выборах в Беларуси.

"Следующий год - год выборов в ведущих государствах нашего содружества... Письменное приглашение мы получили только от Азербайджана, они первыми проводят выборы", - сказал Лебедев.

Потом парламентские выборы в Беларуси (25 февраля), затем президентские выборы в России (17 марта). От Беларуси и России получены устные приглашения.

Напомним, что на заседании ЦИК Азербайджана, состоявшемся 8 декабря, было принято решение о назначении выборов на 7 февраля.