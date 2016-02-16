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    Миссия НАТО посетит Азербайджан для обсуждения партнерских целей следующего этапа программы IPAP

    Спецпредставитель: Азербайджан и НАТО продолжают тесно сотрудничать в рамках программы IPAP

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и НАТО продолжают тесно сотрудничать в рамках программы IPAP (Индивидуальный план партнерства с НАТО).

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал находящийся с визитом в Баку специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

    Д.Аппатурай заявил, что в данный момент завершается очередной двухлетний период программы IPAP, поэтому в скором времени миссия НАТО вновь приедет в Баку, чтобы обсудить партнерские цели следующего двухлетнего этапа программы.

    Д.Аппатурай высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО в рамках этой программы.

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