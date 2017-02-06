Миссия НАТО поблагодарила Азербайджан за участие в рамках операции "Решительная поддержка" в Афганистане

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Миссия НАТО благодарна Азербайджану за участие в рамках операции "Решительная поддержка" по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной Twitter cтранице операции "Решительная поддержка".

"Азербайджан принимает участие в миссии в Афганистане уже около 15 лет и около 100 военнослужащих этой страны вносят свой вклад в миссию", - отмечается в сообщении.

Операция "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission) — небоевая миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась c 1 января 2015 года. Она официально сменила операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), которая действовала в Афганистане c 2001 года и чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 года.