Миссия наблюдателей ПАСЕ приступила к мониторингу за референдумом в Азербайджане - ФОТО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Миссия наблюдателей ПАСЕ приступила к мониторингу за всенародным голосованием (референдумом) по внесению изменений в Конституцию Азербайджана.

Как сообщает Report, первым из членов миссии наблюдение за ходом референдума начал содокладчик Мониторингового Комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах.

Он посетил 4-й избирательный участок 29-го Сабаильского районного избирательного округа Баку, где ознакомился с ходом голосования.

Отметим, что в состав наблюдательной миссии ПАСЕ входят 7 человек, которые сегодня проведут мониторинг на различных избирательных участках в Баку и его пригородах.