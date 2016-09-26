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    Миссия наблюдателей ПАСЕ приступила к мониторингу за референдумом в Азербайджане - ФОТО

    Стефан Шеннах посетил 4-й избирательный участок 29-го Сабаильского районного избирательного округа

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Миссия наблюдателей ПАСЕ приступила к мониторингу за всенародным голосованием (референдумом) по внесению изменений в Конституцию Азербайджана.

    Как сообщает Report, первым из членов миссии наблюдение за ходом референдума начал содокладчик Мониторингового Комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах.

    Он посетил 4-й избирательный участок 29-го Сабаильского районного избирательного округа Баку, где ознакомился с ходом голосования.

    Отметим, что в состав наблюдательной миссии ПАСЕ  входят 7 человек, которые сегодня проведут мониторинг на различных избирательных участках в Баку и его пригородах.

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