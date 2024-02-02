Миссия наблюдателей от СНГ: Всем кандидатам на пост президента Азербайджана созданы равные условия

Кандидатам на пост президента Азербайджана созданы равные условия для ведения предвыборной агитации.

Всем кандидатам на пост президента созданы равные условия для ведения предвыборной агитации.

Как сообщает Report, об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей от СНГ по результатам мониторинга за подготовкой президентских выборов в Азербайджане.

Наблюдатели отметили, что агитационная кампания в стране "проходит спокойно и организованно, в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства".

В отчете подчеркивается, что центральная и нижестоящие избирательные комиссии, СМИ подробно информируют население страны об избирательной кампании.

Руководством Центральной избирательной комиссии и сотрудниками Секретариата ЦИК регулярно проводятся брифинги и пресс-конференции, на которых освещается ход подготовки к выборам, разъясняются нормы избирательного законодательства, отмечается в промежуточном докладе наблюдательной миссии.

"Центральная комиссия проводит активную кампанию, призывающую граждан страны принять участие в выборах, которая включает регулярные трансляции информационных роликов и социальной рекламы по телевидению и радио, а также использование рекламных табло, баннеров и плакатов для информирования избирателей о дне голосования", - говорится в докладе.

С 15 января 2024 года работает Независимый медиацентр ЦИК "Выборы-2024", где представители национальных и зарубежных СМИ могут получить оперативную информацию о ходе избирательной кампании.

Напомним, что в составе миссии наблюдателей от СНГ аккредитованы 169 человек: представители из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ.

На долгосрочной основе работают 8 наблюдателей. Координирует их деятельность Штаб миссии в Баку.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".