Миссия наблюдателей от СНГ: Всем кандидатам на пост президента Азербайджана созданы равные условия

Всем кандидатам на пост президента созданы равные условия для ведения предвыборной агитации.
Как сообщает Report, об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей от СНГ по результатам мониторинга за подготовкой президентских выборов в Азербайджане.
Наблюдатели отметили, что агитационная кампания в стране "проходит спокойно и организованно, в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства".
В отчете подчеркивается, что центральная и нижестоящие избирательные комиссии, СМИ подробно информируют население страны об избирательной кампании.
Руководством Центральной избирательной комиссии и сотрудниками Секретариата ЦИК регулярно проводятся брифинги и пресс-конференции, на которых освещается ход подготовки к выборам, разъясняются нормы избирательного законодательства, отмечается в промежуточном докладе наблюдательной миссии.
"Центральная комиссия проводит активную кампанию, призывающую граждан страны принять участие в выборах, которая включает регулярные трансляции информационных роликов и социальной рекламы по телевидению и радио, а также использование рекламных табло, баннеров и плакатов для информирования избирателей о дне голосования", - говорится в докладе.
С 15 января 2024 года работает Независимый медиацентр ЦИК "Выборы-2024", где представители национальных и зарубежных СМИ могут получить оперативную информацию о ходе избирательной кампании.
Напомним, что в составе миссии наблюдателей от СНГ аккредитованы 169 человек: представители из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ.
На долгосрочной основе работают 8 наблюдателей. Координирует их деятельность Штаб миссии в Баку.
Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".