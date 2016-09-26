Миссия МПА СНГ осуществляет наблюдение за ходом референдума в Азербайджане

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Миссия международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ) проводит наблюдение за всенародным голосованием (референдумом) по внесению изменений в Конституцию Азербайджана.

Как сообщает Report, возглавляющий миссию заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Ильяс Умаханов начал мониторинг с посещения 2-ого избирательного участка 29-го Сабаильского избирательного округа, где ознакомился с ходом проведения голосования.

Всего в состав миссии входят 22 наблюдателя из числа парламентариев и представителей высших законодательных органов власти шести стран – участников МПА СНГ (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан), а также сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Сегодня международные наблюдатели от МПА СНГ будут осуществлять мониторинг референдума на участках для голосования в Баку и Сумгайыте, а также населенных пунктах Абшеронского района.