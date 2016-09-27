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    Миссия МПА СНГ приняла итоговый документ по результатам мониторинга за референдумом в Азербайджане

    Миссия международных наблюдателей от МПА СНГ провела итоговое совещание в Баку

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Члены Миссии международных наблюдателей от МПА СНГ провели совещание по результатам мониторинга всенародного референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МПА СНГ, в ходе встречи участники обменялись впечатлениями от наблюдения за ходом голосования на избирательных участках в Баку, Сумгайыте, а также населенных пунктах Абшеронского района.

    Директор МИМРД МПА СНГ Дмитрий Гладей представил сводные данные по итогам наблюдения, а также информацию о мониторинге референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию Азербайджанской Республики на зарубежных избирательных участках в Москве и Санкт-Петербурге.

    Участники совещания обсудили и приняли итоговый документ по результатам мониторинга.

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