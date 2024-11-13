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Мишустин: Развитие транспортной инфраструктуры между РФ и Азербайджаном является приоритетом

Мишустин: Развитие транспортной инфраструктуры между РФ и Азербайджаном является приоритетом Развитие транспортной инфраструктуры между Россией и Азербайджаном, в том числе в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", является важным направлением двустороннего сотрудничества.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 16:09
Мишустин: Развитие транспортной инфраструктуры между РФ и Азербайджаном является приоритетом

Развитие транспортной инфраструктуры между Россией и Азербайджаном, в том числе в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", является важным направлением двустороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Али Асадовым в Баку.

Мишустин заверил, что вице-премьер РФ Виктор Савельев, присутствующий на переговорах, активно занимается западным маршрутом коридора "Север-Юг", который проходит по территории Азербайджана.

"Это позволит увеличить объемы перевозки грузов и расширить географию товарных потоков, выйти через порты Персидского залива и Индийского океана на растущие рынки глобального Юга - это и Ближний Восток, и Южная, и Юго-Восточная Азия", - подчеркнул он.

Мишустин также напомнил о крупных проектах в сфере транспортного машиностроения между двумя странами. Он обратил внимание на то, что Россия и Азербайджан увеличивают торговлю в национальных валютах.

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Версия на английском языке Mishustin: Development of transport infrastructure between Russia and Azerbaijan important direction

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